狼父跳蛋指侵蹂躪 少女生活週記揭獸行

2019-02-02 19:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名獸父，自女兒小學二年級起至國中一年級，長達5年期間，趁老婆去上夜班時，不顧女兒反抗，以手撫摸或用跳蛋碰觸女兒下體，甚至對女兒指侵以滿足性慾，造成少女身心受創曾自殘，新北地檢署日前依利用權勢猥褻、性交罪嫌起訴這名獸父；少女另控訴獸父在她手機裝設監視軟體監視一舉一動，涉嫌妨害秘密罪部分，則罪嫌不足不起訴。

起訴指出，少女就讀國小二年級至三年級時，獸父趁老婆去上夜班，與女兒獨處家中時，在女兒房間及客廳，脫去女兒內褲，以手指撫摸女兒下體5次；少女就讀小四至國一期間，獸父更在住處客廳及浴室，對女兒指侵5次；前年11月，又強脫女兒內褲，持跳蛋碰觸女兒下體2次猥褻，少女不堪長期被獸父凌辱，傳紙條向同學訴苦，並在學校生活週記本寫下此事，且出現自殘情況，學校老師得知後通報警察，獸父狼行才曝光。

少女母則證稱，女兒曾遞紙條給她提過這些事，當時三方有坐下來溝通，認定是誤會一場，因此未將此事放在心上。

獸父到案後否認犯行，辯稱只有用手指、棉花棒幫女兒下體擦過藥，認為因管教太嚴厲，不准女兒上網交男友，女兒才會這樣誣告他，但測謊卻沒過，檢方因此不採信獸父供詞，依利用權勢猥褻、性交罪將這名獸父起訴。

而少女另指控，2013年至2017年10月，獸父在住處客廳櫃子、少女房間天花板上，偷藏載有「蹤視通」監視軟體的手機，並在她手機安裝此監視軟體，藉以窺視她，小六時她拿手機看youtube，手機卻突然傳出爸爸聲音命她：「不要玩手機」，她才發現日常生活都被父親監控。

獸父供稱，擔心不在家時女兒上網或看電視太久，沒有乖乖做功課，才會裝設監視器及監視軟體，用以管教女兒及家居防盜，強調沒有錄影功能只能觀看。檢警去年1月前往獸父住處查扣2支手機，並未發現有少女非公開場合及身體隱私部位檔案，難認獸父有無故或妨害秘密之故意，因此處分不起訴。

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