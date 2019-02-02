徐國勇今晚提前與打火弟兄圍爐 爭取民間挹注消防照顧基金

2019-02-02 19:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕春節期間消防打火弟兄仍堅守崗位，內政部長徐國勇今天到新北市消防局第一大隊，提前與消防弟兄們圍爐，並致贈加菜金，由新北市消防局長黃德清、第一大隊長陳志瑋代表接受，徐國勇再度向消防人員們提到消防人員醫療照護公益信託基金已募得3000萬及消防弟兄到國防部軍醫及退輔會榮民總醫院體系就醫，門、急診免收掛號費，在兩系統病床優先順序及自費健保折扣，都比照軍人的佳音，並與消防弟兄們合唱「你是我的兄弟」，現場氣氛溫馨。

徐國勇笑稱，跟消防弟兄們圍爐不能空手而來，除頒發加菜金外，也逐一慰問辛苦消防及義消、婦宣、救護志工等消防兄弟姊妹們提前圍爐，共度年節，包括消防署長陳文龍、曾任新竹市消防局長的消防署專委簡萬瑤、第一大隊義消幹部等都陪同。

徐國勇表示，春節期間是闔家團圓的美好時光，消防單位為全年無休、及時應變之防救災單位，當災害發生時，即立刻前往救災，對於犧牲假期堅守崗位的消防同仁及義消弟兄，表達感謝之意。

徐國勇說，政府為表達對消防弟兄關懷，消防弟兄未來在國防部軍醫體系及退輔會榮民總醫院體系就醫，門、急診免收掛號費，在兩系統醫院住院的病床優先順序及自費健保折扣，也將比照軍人。另為支持與照護消防弟兄，除將補助消防人員自費意外保險部分保費外，並已募得 3000 萬成立消防人員醫療照護公益信託基金，讓所有消防弟兄都能無後顧之憂。

徐國勇強調，因消防人員工作性質危險，自費參加意外保險的保費偏高，消防照護基金除了補助消防人員醫療照護、安置就養及因公死亡即時慰問外，未來也將補助消防人員自費意外保險的部分保費，希望能將每一筆來自社會各界的善心捐助，發揮最大的效益，讓所有消防弟兄都能無後顧之憂，並再次感謝消防弟兄對國人的奉獻，並預祝眾人風調雨順、國泰民安、佳節愉快。

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