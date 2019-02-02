蘆洲驚傳女子不明原因墜樓 命危送醫搶救

2019-02-02 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區在今天下午4點左右，一名40多歲女子疑似墜樓倒臥路邊，目前已被送往醫院搶救中。

據《蘋果日報》報導，新北市警消獲報後立刻趕到事發現場，發現女子全身多處骨折，已經沒了生命跡象，因此立即將她送往醫院急救，女子詳細墜樓原因仍待警方釐清。

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