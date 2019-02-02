2女紅線相連陳屍竹南沙灘 檢方自殺結案

2019-02-02 17:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮海岸昨天發現2名女子身綁紅線相連死亡，檢警今天上午相驗，判定2女為生前落水死亡，並無外力介入事證，全案以自殺結案。檢警調查，2女交往10多年，並無債務、感情糾紛或與人結怨等問題，但2女未留遺書，為何投海？原因成謎。

67歲溫姓、55歲簡姓2女，昨天上午被發現陳屍在苗栗縣熱門的戲水景點「假日之森」南側約200公尺處海灘，2人身綁紅線相連，因簡女穿著及外型打扮酷似男性，且被發現時頭戴安全帽，一度誤以為是男女殉情，經警方查訪才驚覺2人都是女子。

警方調閱漁港周邊路口監視畫面，發現2女昨天凌晨1點多，共乘機車到龍鳳漁港海堤盡頭位置，可見車燈及手電筒燈光，當時現場並無其他可疑車輛出入，推測2人一起投海輕生。

檢警調查，簡女平日在宮廟當志工，裝扮像男性，溫女則在餐廳上班，2人一起生活已10餘年；2人於2年前搬到頭份市居住，日前才將房屋退租，街坊都以為2人是「兄妹」。

檢警調查，溫女與前夫育有一對子女；2女於投海前一天曾向溫的子女說要去武當山修行，溫女並留下金融卡給女兒交代老人津貼，簡女也留下金融卡，交代將款項領出捐寺廟。

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