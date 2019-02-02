台北市劍南路下午驚傳火燒山 警消全力灌救中！

2019-02-02 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市內湖劍南路附近山坡在今天下午4點左右發生火燒山事件，目前警消已經前往灌救！

據《蘋果日報》報導，台北市消防局在火燒山發生接獲報案後，立刻派員前往事發現場，目前已調動各式車輛18部與48名警消，火勢持續延燒，警消目前仍然全力灌救中。

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