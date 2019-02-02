陌生男深夜「借廁所」想進屋 女嚇壞急CALL男友爆2起鬥毆

2019-02-02 17:22

［記者陳恩惠／台北報導］3名女子餐敘後昨天深夜返回北市成功路四段住處，1女醉倒計程車內，王姓女子拜託4名路過男子幫忙攙扶，其中廖男待另3男下樓後，藉故「借廁所」返回詢問能否進香閨？王女見狀打電話向曾姓男友求救，曾率3男前來興師問罪，與廖男4人先在路旁互嗆，進而鬥毆，8人遭台北市警內湖分局內湖派出所帶回調查，詎料，各自又撂人在警所外鬥毆，警出動快打部隊再逮7男，由於皆不提告，訊後12位成年男子依違反社會秩序維護法函送，另3少年則移送士林地院少年法庭審理。

內湖警方說，今天凌晨零時據報，位於北市成功路4段的路旁有8名男子先發生口角衝突，繼而大打出手，還有人頭破血流的鬥毆事件，警方派員前往，先將兩派人馬迅速隔離，發現其中31歲廖姓男子額頭流血受傷，趕緊叫救護車送醫包紮幸無大礙，並將現場打架鬧事的8人帶回內湖派出所調查。

警方調查，任職舞台搭建的廖姓男子，昨天深夜與3名友人行經成功路四段某大樓前，發現路旁停著計程車，有名女子醉倒車內，站在一旁的王姓女子，突然叫住他們說「可以幫忙扶她上樓嗎？」4男熱心將酒醉女子送上樓後，廖男沒多久卻又來按她家門鈴，表示「我尿急，可以借個廁所嗎？」王女嚇得趕緊打電話給29歲的曾姓男友求救。

警方說，在內湖經營燒烤店的曾男，立刻率3名友人趕往，曾男質問廖男「深夜進女子住處借廁所，到底想怎樣？」雙方在王女的住處大樓下大吵，然後大打出手，警方據報出動20名快打部隊前往，將8人全部帶回內湖所調查。

詎料，今天凌晨2時警所外先傳出吵架聲響，繼而傳出鬥毆，內湖警方立刻啟動快速打擊部隊，通報保安大隊及鄰近南港分局共20名警力到場維護秩序，並將在警所外鬥毆包括3名少年在內的7人全部逮回，發現他們都是曾姓與廖姓男子的友人，只為了前來助陣。

警詢後，問雙方均表示不提傷害告訴，全案訊後將曾、廖姓等12人依違反社會秩序維護法函送士林地方法院內湖簡易庭裁處，另有3名少年則依少年事件處理法移送士林地方法院少年法庭審理。

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