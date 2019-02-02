男酒駕累犯逆向撞8車害2命 黃國昌臉書怒嗆「難以原諒」

2019-02-02 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕農曆年前又發生酒駕害命！台中一名49歲陳姓男子去年3月酒駕被吊銷駕照、11月無照酒駕被送辦，沒想到陳男竟重蹈覆轍在今（2日）凌晨酒駕開車，逆向近1公里連撞8輛汽機車，最後迎面撞死一男一女騎士。對此，時代力量立委黃國昌在臉書怒嗆「叫人難以原諒」。

黃國昌表示，過年前發生這種悲劇，讓人十分不忍，難以想像家屬的悲痛。已經因酒駕遭吊銷駕照，竟然還繼續酒駕釀成大禍，叫人難以原諒。他也提到，關於防制酒駕的政策、立法與執行，真的應該痛定思痛、全面檢討。

黃國昌更沉痛呼籲，請大家相互提醒，為了自己、更為了他人，拜託大家，喝酒千萬別開車。許多網友也氣憤的說，「贊成酒駕唯一死刑」、「酒駕上路就是死刑～ 麻煩國昌哥 修法」、「這種社會廢渣敗類，累犯一犯再犯毫無悔意的垃圾，要嚴加重懲，絕不能再給任何機會」、「這不叫謀殺，什麼叫謀殺？立法院如果還不針對酒駕立重法都是殺人共犯」、「這種法一定要修的越嚴厲越好 且民眾不會有意見」。

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