4年領養40隻貓狗全消失 神婆疑對毛孩「割喉放血作法」

2019-02-02 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕台中太平區一名朱姓神壇女宮主，在4年內總計領養約40隻貓狗，然而這些動物在短時間內都離奇消失。一名曾將貓咪送養給她的李姓男子質疑，朱女實際上是拿貓「放血作法」。

據《鏡週刊》報導，有民眾指控朱女在動物認養圈聲名狼藉，因為朱女領養的貓狗到最後都會「不知去向」。經台中動保處調查後發現，朱女曾向當地動保處認養17隻貓狗，另外向愛爸、愛媽們陸續領養超過20隻，可是過一段時間後就消失無蹤，甚至有貓咪在領養當天就申報遺失，狀況罕見且不合常理。目前台中動保處已將朱女納入領養黑名單，但朱女同時也將目標轉向民間機構。

報導指出，李男將一隻成年三花貓送養給朱女後，曾撥電話詢問貓咪狀況，卻遲遲無人接聽，後來朱女才告知貓咪已逃家，讓氣憤的李男前往鄰近場所尋找，豈料最後卻在朱女家後院發現被丟棄的籠子，及另一隻脖子上有明顯割痕的幼貓屍體。

據了解，朱女住處狹小、環境髒亂不堪，並非是適合飼養動物的場所，如今屋內連一隻犬貓蹤影都未見到。朱女解釋，她很愛貓狗，只是遭到太多動保人士抗議，被大眾誤會，才決定不再飼養任何動物。

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