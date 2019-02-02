警政署長「回娘家」三峽慰問 關切老街違規攤販

〔記者吳仁捷／新北報導〕內政部警政署長陳家欽今天到新北市三峽警分局進行春節前慰問，他特意到位於三峽老街口的三峽派出所頒贈獎勵金、紅包，由於陳家欽曾於台北縣時期擔任三峽分局長，見到民防中隊長陳文錄、新北市議員王明麗等老朋友倍感親切，陳家欽還與眾人提及在任時最在意三峽老街攤販違規擺放的問題，與員警、民防、義警們話家常。
全國警方上月28日起展開重要節日安全維護工作，仍以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為三大工作主軸，陳家欽今天到三峽所致贈春節團體獎勵金及紅包予分局、派出所及民防中隊、義警中隊，慰問員警辛勞；由於陳家欽曾任三峽警分局長，當他碰上曾任台北縣議員的民防中隊長陳文錄、新北市議員王明麗等老友時，不禁閒聊起來。
陳家欽說，警方在年節時不打烊，仍致力犯罪防治、維護交通安全與立即回應民眾需求，除提醒員警注意執勤安全，更要抽空陪伴家人團圓，他透過慰問、致贈獎勵金，希望鼓舞基層士氣，也慰勉同仁們辛勞。
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警政署長陳家欽（左）今重回到三峽警分局，在位於老街口的三峽派出所頒給三峽所長曾琮庭（右）等人獎勵金，鼓舞基層士氣。（記者吳仁捷翻攝）
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警政署長陳家欽（前排中）今重回到三峽警分局，在位於老街口的三峽派出所頒發基層、民防、義警獎勵金；他透露擔任三峽分局長期間，最重視老街違規攤販等問題。（記者吳仁捷翻攝）
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