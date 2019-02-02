女模貼文「在深山旅社侵犯我」 攝影師怒告結果...

2019-02-02 15:23

〔記者陳慰慈／台北報導〕新北市一名王姓外拍模特兒，在臉書指控一名攝影師「謊稱要帶我去泡溫泉，卻在深山旅社侵犯我還錄影…」、「你騷擾模特兒」等語，攝影師發現後怒對王女提告妨害名譽，攝影師坦承兩人發生性行為，但否認性侵，新北地檢署調查認為性侵與否屬兩人認知上差異，且攝影師平日接觸眾多女性，認為王女言論屬可受公評之事，日前將王女不起訴。

去年1月，王女在臉書PO文：「兩年前你為什麼謊稱要帶我去泡溫泉，還安撫我沒事，卻在深山旅社侵犯我還錄影…，我已告訴你有我精神障礙…你卻侵犯我」，另還在臉書社群貼文寫出該名攝影師暱稱：「幹嘛關版，你都要上頭條上報了，你騷擾模特兒…人家有證據在手上」等語，攝影師不滿被指控涉嫌性侵，提告王女加重誹謗、妨害信用罪。

攝影師表示，2015年11月跟王女合作後，王女可能喜歡他的作品，常會跟他聊天邀約外出，兩人曾相約到北投山上溫泉旅館泡溫泉，並發生性行為。

庭訊時，王女供稱，透過網路認識攝影師，第一次合作時以互惠方式，彼此不收費，第二次攝影師又約她外拍，謊稱要帶她去泡溫泉，卻把她載到深山旅社對她性侵還錄影，她要求對方刪除影片，對方才刪除，因當時房間只有兩人，她擔心自身安危不敢反抗，加上患有憂鬱症不知如何提告，去年病況好轉，才在臉書貼文抒發心情，希望其他人不要受害。

檢方認為，王女認為與攝影師發生性行為是被強迫，攝影師則認為是你情我願，為兩人主觀上認知差異，所言並非憑空捏造，難認王女留言目的是為毀損攝影師名譽，加上攝影師接觸女性機會比一般民眾高，認為此事屬可受公評且攸關公眾利益，因此認定王女罪嫌不足不起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/