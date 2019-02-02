深陷詐騙情境 警方攔阻竟換地方再匯款

2019-02-02 15:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟龔姓婦人上了詐騙集團的當，以高報酬率的投資為由，先前往新化要匯款60萬元至香港指定帳戶，遭警方及時攔阻；她竟不死心，翌日又專程到仁德，想說換地方再匯款，所幸又被警方攔阻，成功保住現金。

歸仁警分局指出，這名6旬婦人昨天從關廟坐計程車出門到歸仁，先將向友人借的60萬元轉入自己帳戶，再前往台灣銀行仁德分行，要匯至香港的指定帳戶，警方獲報，隨即趕往勸說、攔阻。

警方深入調查，原來龔姓婦人前天就在新化1處金融機構要匯款60萬元到香港帳戶，已經被攔阻了，竟然不死心，顯見深陷詐騙情境。

面對勸阻，婦人起初還謊稱是姑姑的兒子開公司，因資金不足，所以要匯錢給他支援，但說詞前後矛盾，警方持續解釋，才知道被詐騙。

警方初步瞭解，詐騙集團是以LINE與被害者加入好友開始聯絡，取得信任後，藉口投資，誆稱加入其公司，期滿可有1800萬元的獲利，婦人一時貪念，不疑有他，疑似去年7月就已上當，迄今匯款4次，失金近300萬元。

歸仁警方成功攔阻婦人匯款後，也著手展開偵辦，追查幕後的詐騙集團，避免更多人受害。

分局長梁仁輝呼籲，詐騙慣用的伎倆，通常會讓被害者取信再進行誘騙，投資理財應審慎思考，勿隨不認識的人任意付錢，並應秉持「冷靜、查證、報警」3原則，撥打「165反詐騙諮詢專線」或「110」尋求警方協助查證，以免上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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