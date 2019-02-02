差23歲母子戀殉情？台中男女屋內燒炭雙亡

2019-02-02 14:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名廖姓婦人（56歲），昨晚遭家人發現已經死亡多日陳屍在家中床上，且一旁還有一名陳姓男子（33歲），兩人全身都已腫脹發黑，地上還有一個燒炭的盆子，陳男的家人表示，知道他和年紀大很多的對象交往，但已經1年多沒聯絡，警方懷疑是母子戀殉情，不過確切死因仍須檢警進一步釐清。

台中市一名廖姓婦人（56歲），住在大里一棟大樓，平時和先生分居兩處，廖婦丈夫昨天下午3點曾報案聯繫不到太太，前往廖婦住處找人，在屋外就聞到臭味，心中直覺不妙趕緊報案。

警方昨晚9點左右，偕同家屬到場，在鎖匠協助下開門，在屋外就聞到明顯的屍臭味，進屋後在客廳旁的房間，發現廖姓婦人和陳姓男子（33歲）雙雙仰躺陳屍在床上，身體已經發黑僵硬流出屍水，研判已經死亡多日，地上則有一盆已經燒完的木炭。

廖婦的家人表示，知道她與一名房客同住，上月初曾向兒子表示腳受傷要錢急用，這幾天已經聯絡不到人，沒想到會發生這樣的事。

陳男的妹妹則說，和哥哥已經1年多沒聯絡，知道他和一個年紀大很多的對象交往，但未見過對方，不清楚是不是廖姓婦人？兩人是否燒炭殉情，檢警將進一步釐清。

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