遺書吐露病纏身和戀人分手 25歲女北市旅店燒炭自殺

2019-02-02 14:59

首次上稿 14:38

更新時間 14:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市警局中山分局中山一派出所，凌晨3時許接獲一名心急的母親報案，指說她25歲的女兒離家出走，懷疑是因感情因素，且恐有輕生念頭。警方接獲報案後除依規定受理失蹤人口，並調閱附近監視器、緊急手機定位，立即展開協尋。

警方經過2個小時的尋找，不斷調閱監視器、電話聯繫轄內所有旅店，終於在清晨5時15分，發現女子投宿在北市林森北路九條通內的某間旅店，員警迅速陪同家屬前往現場，並請旅店管理員一同至入住房門外敲門。

怎料，警方隔著門便聞到傳出的濃厚木炭味，敲門也無人應聲，緊急開門後才發現女子虛弱地躺臥床上，床旁有一盆燃燒木炭，並留有一封遺書。幸好女子尚有意識，即時送醫後搶救後暫無生命危險。成功阻止一場憾事發生。

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