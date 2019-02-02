《太陽的後裔》超浪漫？ 她遇到現實版攏係假

2019-02-02 14:22

〔記者許國楨／台中報導〕韓劇《太陽的後裔》描述特戰部隊和女外科醫師在韓國和派兵地區之間往返相愛的故事，劇情超浪漫，台中市劉姓女子現實中也遇到一名自稱在伊拉克執行機密任務的網友，以為找到真愛，差點被對方以重要東西被海關扣押須匯款保釋金才能贖回的老梗所騙，所幸銀行及員警軟硬兼施才阻詐，及時保住近萬元美金。

據了解，38歲劉女是在昨天上午到北區五權路上某銀行準備匯款，機警行員懷疑劉女疑遭詐騙勸阻，但劉女仍執意要匯款至國外說要匯給姊姊，此時行員瞄到劉女手機LINE的對話為「寶貝」更加確認，馬上向剛好到銀行執行春節期間金融機構防搶巡簽的警方通報反應。

第二分局文正派出所警員陳柏丞得知趕緊上前了解原委，劉女表示一個多月前在網路上認識一名男性網友，相談甚歡後慢慢有所愛戀，對方在聊天軟體中說，目前在伊拉克從事軍中最機密任務，雖有視訊但過程皆未交談，還稱畢生積蓄都在一個盒子內要寄給劉女保管，等待任務完成後共譜鴛鴦，過著幸福美滿的生活。

但因盒子遭土耳其海關扣押，需匯款繳交9985美元（約30萬台幣）的保釋金及手續費才能贖回；陳員聽完後雖立即研判為詐騙，但為顧及劉女心情，還是用幽默輕鬆的口吻婉轉讓劉女同意返所查證帳號，途中更趁機解釋，近來愛情詐騙的手法都是男網友用出任務等戲劇性內容，以及對未來美好的憧憬等陷阱，讓被害人不知覺落入騙局。

而劉女雖因情感受騙感到失落，難隱內心受傷落寞，仍十分感謝警方的及時點醒協助，讓辛苦的積蓄不致在過年前被騙光。

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