老爸崩潰！12歲兒練跆拳 竟被同學單親媽A片色誘「硬騎」

2019-02-02 14:28

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名男子2013年獲悉12歲兒子小傑（化名）下體腫痛，追問之下才知他竟被道館同學的媽媽、38歲陳女「硬騎」，當場崩潰，提起妨害性自主告訴，法官認為「女上男下」造成小傑受傷，性交事實明確，以未滿14歲少年性交罪判陳女3年6月徒刑，全案確定。

判決指出，現年44歲的陳女育有一兒，2013年間送就讀小六的兒子到跆拳道館練習時，被當年就讀國一的小傑電到，表面上與小傑的雙親交好，暗自卻發動猛烈攻勢追求，頻傳「寶貝」、「想你」等親密訊息，不顧雙方年齡差距逾兩輪及對方未成年等因素；懵懂的小傑則回傳露鳥影片，還在鏡頭前大方說「反正我愛妳就對了」，發展禁忌之愛。

2013年10月間，小傑因細故和爸媽口角，盛怒之下揚言離家出走，詎料其父脾氣更硬，撂話「要去哪就去」，絲毫沒有挽留之意，小傑心灰意冷，拎著包包直衝陳女家投宿，陳女未避嫌，反而告知小傑雙親會好好照顧他，要他們安心。

小傑在陳女家住了一星期，雙方互動頻繁，直到小傑雙親要他回家，陳女想把握最後機會，便趁著兒子在客廳吃麥當勞的機會，溜進小傑房間示愛，見他青澀不經世事，陳女特別播放A片助興，說出「要不要試試」、「以後也會發生」、「就有經驗了」等語，甚至撫弄下體挑逗。

陳女看到小傑起了生理反應，立刻脫下褲子騎上去，小傑心理不適，用手扶著她的腰試圖推開，沒想到反讓陳女更興奮，忘情大力地搖動，造成小傑下體紅腫變形，完事後返家悶悶不樂，主動告知父親與「女友」發生性關係後，下體又刺又痛，擔心生病。

小傑父親大驚，立刻帶他去看醫生，並追問「女友」的身分，經過曉以大義，小傑終吐露是陳女，其父聽聞當場崩潰，不敢相信兒子遭到信任的家長性侵，堅持提告，惟陳女否認犯案，全案陷入羅生門。

一審新北地院認為，案發當晚小傑只在陳女家一個小時，不太可能完成看片、性交、打包、坐計程車回家等諸多動作，且小傑對陳女的身體特徵均說不清楚，罪證不足，判無罪。

二審高院則持不同看法，指兩人住處車程僅15分鐘，少年羞於看女性胴體為人之常情，且小傑傷勢確有可能是「女上男下」造成，最重要的是小傑有創傷症候群，因而改判有罪；陳女不服，上訴最高院，但因爭執點均為事實認定，日前被駁回，全案確定，陳女得入監。

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