知名學府休學生搞販毒 他辯：「是仲介賺差價」

2019-02-02 14:10

〔記者劉慶侯／台北報導〕國內知名大學政治系大二錢姓休學生，涉嫌長期擔任中盤毒梟販賣大麻，被台北市刑警大隊偵一隊蒐證緝獲，當場起出以真空包裝逾1公斤大麻

。

容貌清俊，如同韓系花美男的錢男，在警局待訊中，仍是氣定神閒的在閱讀蔡康永的新著「情商課─為你自己活一次」，也承認涉嫌持有毒品。但他淡淡的辯說：是受認識的「農夫（種植大麻者的統稱）」委託，聲稱可對外以55萬元販售，他才「居中仲介」，想賺取10萬元的差價。似乎認為自己並非販毒，也絲毫不在意。

不過，根據警方調查，錢男雖然休學不久，但他涉嫌販毒的行為時間已不算短期，且言行舉止很難與一般毒梟聯想在一起。警方研判錢嫌長期將毒品伺機流入大學校園內，目前先依毒品嫌移送台北地檢署偵辦，一併循線溯源偵查中。

警方調查，戴眼鏡相斯文乾淨的21歲錢男，是名天資聰穎的高材生，本身家境富裕，與祖母一同住在北市萬華區。他高中畢業後，順利進入國內指標性知名大學政治系就讀，但因近期家中安排他轉往加拿大讀書，所以便休學賦閒在家。錢男平日除了會彈著一手大提琴外，也是「撲克之星」的玩家，會在臉書上曬出自己悠閒近況。

北市刑大偵一隊，是去年12月間根據逮獲的毒蟲進行溯源追查，意外得知有國內知名學府的大學生，竟然是赫赫有名的毒梟，於是進行蒐證跟監，鎖定對方與毒蟲交易時間，伺機進行圍捕，順利逮獲駕車的28歲王姓男子，和坐在副駕駛座的錢男，當場在轎車前座內搜出以真空壓縮包裝的大麻1064公克。

警方訊問中，先針對也是位花美男系的王男進行調查，他推稱僅是受錢嫌委託搭載他一程，並不知對方是要和毒蟲交易。錢嫌則是在旁靜靜的翻閱著蔡康永的新著「情商課─為你自己活一次」，直到警方向他偵訊時，才放下書，一肩扛起刑責，承認毒品是他持有，鎮定的態度也讓警方訝異。

警方訊後將兩嫌移送台北地檢署，王嫌被喻令以3萬元交保，錢嫌也以10萬元交保候傳。警方將針對錢嫌幕後的「農夫」真實身份進行追查。

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