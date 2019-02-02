好心有好報！東勢婦人熱心公益 刮中台彩百萬現金

2019-02-02 13:57

〔記者張軒哲／台中報導〕新春期間，是民眾購買彩券旺季，今年台彩推出重量級刮刮樂「2000萬超級紅包」應景，每張售價2000元，有3個頭獎2000萬元，更首次推出獎金加商品的特別獎項，二獎除了獎金200萬元外還可獲得賓士車一部，總共有5個名額，三獎則提供300個100萬元，台中市東勢區一名熱心公益婦人上月29日刮出百萬現金，彩券行業者指出，今日又有客人刮中十萬元，婦人平日行善，應證好心有好報。

東勢區東關路利吉市彩券行業者劉永輝表示，中獎的婦人是店內常客，長期熱心公益，服務鄉親，也是東勢某間著名廟宇信徒，常掛在嘴邊的一句話就是：「如果有錢的話，就可以幫忙廟裡汰換老舊設備。」

婦人29日走進投注站，店裡另一位常客正在刮面額2000元刮刮樂，平常她都刮面額500元以下，看到客人中2000元，她跟著購買2,000元的刮刮樂。

劉永輝說，婦人原本不知道要挑那一張，後來想想就決定用她老公的生日，當天剛好是她老公農曆生日12月25日，婦人想挑25號，但一本才18張，沒有到25號，她改挑15號」刮到一半，突然發現出現好多個0，確認真的刮中100萬，婦人又驚又喜，直呼不敢相信中大獎。

劉永輝說，彩券行開業六年，店內恭奉土地公跟天公廟的玉皇大帝，地處東關路五岔路口，當初開業時有風水師認為，此路口能匯聚五路財神，定會常開出大獎，果然第一年就開出大樂透2.7億元，接著刮刮樂頭獎，春節百萬大紅包等多項大獎。

（14:04更新）

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