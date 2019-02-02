中國同鄉騙同鄉 設局假投資坑閨蜜積蓄

2019-02-02 13:56

〔記者邱俊福／台北報導〕真心換絕情！新北市一名年約70歲的中國籍余姓婦人因聽信其同鄉好友閨蜜稱有個低風險、高獲利的投資生意，便提領35萬元給予操作，結果一年來不但沒有獲利，連本金也沒回收，經頻頻詢問對方後，對方最後竟失聯，氣得報警。刑事局預防科今呼籲民眾小心受騙。

警方說，余婦當時在閨蜜慫恿下，先用LINE加入一個蔡姓老師的投資團隊，宣稱可幫忙在網路上代操作一筆投資，投入約1萬美元，半年即可回本，一年可獲利7萬美元，折合台幣約200多萬元，婦人乍聽之下覺得機會難得，但是考慮網站操作手續繁複，於是提領35萬元交予該好友幫忙操作。

之後，閨蜜稱婦人的錢已匯入該名蔡姓老師的指定帳戶中，傳送銀行存款單以玆佐證，還向她再三保證，一定穩賺不賠。一年後，余婦發現該筆投資不但沒有獲利，連本金也沒回收，就積極與好友聯繫，閨蜜則頻頻以「自己投入上百萬，也還沒回收」、「投資本有風險，要認清事實」、「要活得開心，不要老是為錢煩惱」等話語勸她放棄，之後漸漸人間蒸發，再也聯繫不上。

警方說，以往假投資的詐騙方式傾向以亂槍打鳥詐騙或者是被害者誤信廣告自行上鉤，然而最近卻出現了自認為是熟人及親信的詐騙案例，因此呼籲，交友務必慎選對象，即使雙方認定很投緣、談得來，若是認識時間短，馬上就談到投資、金錢如何運用等，就應保持戒心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/