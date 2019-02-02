違反保護令被認現行犯遭逮 姊妹花告警違法遭打臉

2019-02-02 13:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一對張姓姊妹與大哥及三妹數次發生糾紛，前年8月，張姓姊妹以為三妹所持的暫時保護令失效，前往大哥位於三重自強路三段的住處，以尋找母親為由，在門口辱罵騷擾，時任永福派出所長梁久旭依現行犯逮捕並下令搜身，姊妹花不服，自訴控告梁警違法搜索妨害自由，新北地院重新審理改認定梁警並無不法，判他無罪，仍可上訴。

新北地院前年12月認為梁警涉犯濫權追訴逮捕罪，但受害者應是國家，姊妹花無權提自訴，判公訴不受理，但被高等法院發回更審，新北地院重新審理認為梁警是第一線的司法警察，應容許有一定程度的執法判斷空間，不能因事後法院提審認為姊妹花非現行犯，就認定搜索違法，改認梁警無不法，逆轉判無罪。

這樁爭議案源起於前年5月，50歲的張姓大姊及46歲的張姓二姊偕同警方前往三妹住處尋找母親，卻在員警面前拉扯三妹的頭髮，毆踹在地，警方雖當場制止，但三妹心生畏懼，提告並申請保護令；三妹取得暫時保護令後搬到大哥位於三重自強路三段的公寓，但施暴的張姓姊妹以為暫時保護令時效性僅有10日，前往大哥住處拍門怒罵；害怕的三妹只好前往派出所告知數次遭騷擾，並取得所長電話以便隨時與轄區警方聯繫。

前年8月2日深夜，張姓姊妹帶著父親到派出所報案，表示母親遭大哥擄走囚禁，三重永福派出所3名員警陪同前往查訪，張姓姊妹見大哥現身，竟在猛力拍打鐵門，情緒激動詢問：「你出來！說，媽媽在哪裡！」，甚至蹲坐在門口嗆：「你最好就不要開門，我就在這裡等你！」

在屋內的三妹見狀害怕不敢現身，趕緊連繫轄區員警表示自己持有保護令，要求警方將2名姐姐逮捕，以保人身安全；現場員警接獲派出所通知後確認張姓姊妹違反保護令，當場將她們逮捕，但因能控制2人行為，因此並未上銬押解，而是陪同返所，因罪證確鑿，依現行犯將2人送往偵查隊依程序搜身，並移送地檢署。

不料張姓姊妹因此心生不滿，在地檢署申請提審，法官將2人當庭釋放，張姓姊妹見狀更提出自訴及投訴媒體，控告永福派出所長、員警非法逮捕，逼她們將貼身衣物脫光搜身。

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