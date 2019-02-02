電動車「沒電了！」 警暖心扛上巡邏車載返家

2019-02-02 13:26

〔記者邱俊福／台北報導〕北市大安區日前有名吳姓老翁，騎乘電動機車時，因突然沒電，卡在十字路口，轄區警員邱嵩閔見狀，上前了解，雖行動不便的吳姓老翁，堅持自己要牽車返家，邱員仍雞婆的派巡邏車，將電動車扛上車，並載送吳翁返家。

警方說，吳翁家住北市汀洲路，出門時忘記將電動車充飽電就出門，導致行經大安區和平東路與金山南路口時車輛突然沒電。

當時，正值下班尖峰時段，路上行人擁擠、車輛呼嘯，吳翁遭此突如奇來的狀況，完全不知道如何反應，呆立在路旁，邱員當時擔服路口交通指揮勤務，見此狀況立即向前幫忙，先請吳翁坐上電動車，以推行的方式將吳翁護送至對面路口，但電動車仍然無法啟動，加上老翁走路一拐一拐的行動相當不便，警員便提議派巡邏車將老翁載返家，但老翁一再拒絕並自行離去。

隨後，邱員因不放心老翁，遂騎上機車沿路找尋老翁的身影，於和平東路與羅斯福路口找到正在一跛一跛牽車的老翁，查詢距離老翁住家處仍有兩公里的距離，走路回去需要20分鐘的時間，於是請派出所內備勤同仁開車至現場，將電動車扛上後車廂後，將老翁載至汀洲路住處安全返家，並幫忙將沒電的電動車牽回老翁家。

警方呼籲，春節將近，家中若有長者騎乘電動車出門，一定要幫忙注意車輛狀況，以免在路上發生危險。

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