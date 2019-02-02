警所貼「新年不上班」春聯嚇壞居民 原來是....

2019-02-02 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕警察工作全年無休，台中市有派出所長發揮巧思，邀請同仁與警眷一起包水餃，並在部分水餃內包入嗆辣內餡讓吃到的同仁抽獎，其中最吸睛的獎項即是休年假，只見幾位可以回家圍爐的員警興奮的拿著寫有「新年不上班」的春聯，應景式的貼在警所門口後取下，此舉一度嚇壞經過民眾，隨後得知原委也不禁莞爾一笑。

春節是大多數民眾返家團圓的日子，然眾所皆知警察人員是全年無休的，但今年春節前，卻赫見台中市南區某派出所員警公然張貼「新年不上班」春聯，一度嚇壞周邊居民引起騷動。

經了解，原來是第三分局正義派出所所長張竣詒有感警察工作性質特殊，許多同仁從警至今，從未回家好好吃過一頓年夜飯，為此特別在昨日下午於派出所內舉辦包水餃活動，並邀請警眷一同參加，讓同仁在所內可與家人一同先享受年節團圓氣氛。

此外張所長並發揮巧思，於部分水餃內包入嗆辣內餡讓吃到的同仁抽獎，其中，最吸睛的獎項即是休年假，讓抽到的同仁喜出望外，興奮的拿著寫上「嗆辣波麗士」、「新年不上班」的春聯，象徵性的貼在警所門口後隨即取下，達到自娛娛人的效果，也讓原本嚴肅的公部門難得增添幾分年節的歡樂氣氛。

張竣詒表示，基於維護治安全年無休，往年多數警察同仁均是於春節過後，再擇日補休年假，今年特別精算警力，在維護治安的同時讓同仁可以與家人一同過年，中獎的員警則開心表示，從警以來，終於放到真正的年假了。

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