土城柑林埤溝變牛奶河 豆漿工廠最高罰300萬

2019-02-02 13:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市土城區柑林埤溝2月1日下午被民眾發現遭污染，水色變成白色狀似牛奶，新北市環保局獲報後派員趕至現場，水色已轉為透明，但稽查人員循線追查，查獲位於土城區石門路3號的豆漿、豆干製造工廠，隨意排放未經處理的廢水，環保局將依違反水污染防治法告發，最高可裁處300萬元罰鍰。

環保局說明，民眾在昨天下午3點發現柑林埤溝變成白色，稽查當下水色已呈清澈，初步檢驗水質無污染或急毒性重金屬物質反應，增加稽查難度，但稽查員鍥而不捨地沿溝渠上游巡查，總算查獲豆漿、豆干工廠把清洗製作機具產生的白色廢水排出廠外，事證確鑿。

豆干、豆漿工廠負責人王世曦坦承不諱，並表示工廠一週排放一至兩次廢水，因為還在試營運階段，加上處理設備成本過高，目前尚未添購處理設備，只是初步把豆渣過濾後，即將廢水排出，未料被環保局查獲。

環保局表示，春節前已發生多起污染環境事件，在稽查人員追查下順利偵破，依法嚴懲。年假期間稽查人員仍24小時採3班制輪值，民眾若發現違規，可立即撥打1999市政專線通報環保局，呼籲業者勿心存僥倖。

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