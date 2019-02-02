捍衛台灣豬豬 8隻警犬檢疫訓練防堵豬瘟

2019-02-02 13:01

〔記者陳薏云／新北報導〕今起就是春節連假，桃園機場入境尖峰時間旅運量將逾五千人次，非洲豬瘟防疫進入作戰狀態，對此警政署也投入資源，由保安警察第三總隊訓練8隻警犬進行檢疫訓練，預計於3個月內訓練完成，投入防堵非洲豬瘟工作。

警政署表示，檢疫工作雖非警察權責，然基於政府一體，因此指示保三總隊積極培訓檢疫犬，保三總隊接獲指示後，立即遴選8隻現役警犬分兩梯次進行檢疫犬轉換訓練，目標1個月內先訓練完成2隻檢疫犬，3個月內完成其餘6隻訓練。

8隻警犬皆出自於保三總隊高雄警犬分隊，第一批由兩隻五歲的拉不拉多犬Coach和Funky進行訓練，牠們原先都是緝毒犬，嗅聞能力優秀，因此率先訓練，預計2月中旬就可以投入檢疫工作，至於將於何處執行任務，將待檢疫單位發布。

為了讓警犬熟悉手提行李之查驗流程，保三總隊以實境模擬方式，選定入境旅客最容易攜帶之醃製肉品作為訓練標的，並將標的物藏於手提行李箱內讓犬隻進行嗅聞訓練。另為求提升犬隻訓練成效，保三總隊更與農委會動植物防疫檢疫局合作，針對檢疫犬訓練方式進行交流，以加速完成培訓工作。

非洲豬瘟雖不會感染人類，但豬隻感染致死率卻幾近100％，如疫情在國內擴散將嚴重傷害養豬產業產值至少2千億元，為維護國內豬農生計，警政署呼籲國人於返國之際切勿違規攜帶肉類製品入境，以免遭受重罰。

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