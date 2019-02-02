疑藥頭開白牌租賃車避查緝 見春節開趴毒品被查獲差點崩潰

2019-02-02 12:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子開白牌租賃車攜毒趴趴走，以為此舉可以逃過警方查緝，前晚仍因違停遇警方攔查，連同車內一堆果汁包毒品都露餡，他情緒差點崩潰說，這些毒品都是揪友人團購，為了即將到來的春節連續假期應景開趴用，這下全數被查獲令人無言，心情頓時盪到谷底。

台中市警局保安大隊第一中隊當晚6點多巡經北屯區敦化路上一間摩鐵附近時，發現一輛自小客紅線違停攔查，未料車窗搖下一股濃濃的刺鼻K毒異味瞬間竄出，警方直覺有異要求35歲的黃姓駕駛下車受檢，他雖難掩緊張慌張神情且因心虛答非所問，仍故做鎮定同意讓警方檢視。

警方隨即在黃男外套口袋及車內共查獲K他命（重158.5公克）及迷彩包裝的毒葡萄果汁包10包（重31公克），經當場以毒品試劑檢驗呈二級毒品甲基卡西酮陽性反應，心情頓時盪到谷底的黃男才啞口無言坦承，毒品是揪多名友人團購比較便宜，原本是想趁著春節新年期間的連續假期開趴助興用。

且考量一般出租車，因車牌上都有固定的英文字母容易被警方盯上盤查，才刻意向車行租賃辨視度不高的白牌租賃車，以為此舉可以掩人耳目避攔查，沒想到還是因為大意被查獲，這下不知要如何向友人交代；但警方發現他的說詞明顯避重就輕，強烈懷疑他就是藥頭涉嫌販毒，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查毒品來源及流向。

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