遭恐怖情人肢解卸六大塊 南市警「同理心」破重案

2019-02-02 12:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「媽媽的車子從來沒這麼乾淨」！南市驚傳分屍命案，張姓受害婦女的兒子於1月24日因媽媽失聯而向警方報案後，警方第一時間循線查訪31歲吳姓嫌犯，可是吳嫌態度十分冷靜，連浴室也清洗到查無血跡，直到昨天（2月1日），警方找到張女的汽車，經張女的兒子指認說出這句關鍵，警方更確認事證迅即拘提嫌犯，終告水落石出。

鋸子肢解屍體遭卸6塊 分裝3袋棄屍

警方調查，吳嫌與張女同住，1月8日晚上兩人發生口角起衝突，吳嫌怒氣下手將她勒斃，再外出買作案工具，以水管鋸子在浴室肢解上下兩半、六大塊，分裝三個塑膠袋後裝在行李箱，搬至張女的汽車，隔天1月9日將汽車停在東區巴克禮路、崇聖二段附近路邊，當晚原本要在附近偏僻草叢埋屍，因適有路人經過而急忙棄置草叢內。

「車子從來沒這麼乾淨」成破案關鍵

由於張女列失蹤人口，警方重大專案偵辦，受理報案的德高派出所也加強巡檢，冥冥之中的巧合，昨（1）日派出所主管座車巡邏時，再要求說全力查辦時，座車路經就發現張女汽車，汽車有明顯整理過，並經張女兒子確認，趕緊通報循線追查，抽絲剝繭從洗車廠著手調查，確認就是吳嫌開去洗車，涉案重大，台南地檢檢察官吳梓榕獲報後，立即簽發拘票，於昨日晚上10點42分在吳嫌另位女性友人的南區住處，將他緊急拘提到案並執行搜索。

據了解，31歲的吳嫌，在螺絲工廠上班，與43歲的受害死者張女，是在社群交友軟體認識，昨晚住處的另位女性友人則是44歲，年紀都比吳嫌大10幾歲。他於1月8日犯案後，仍照常上班無異狀，連警方剛開始依死者交往資料過濾上門查訪時，他依然無緊張神情，令警方大歎「真是冷血」。

張女的兒子未跟媽媽同住，但是經常電話聯繫，因為1月12日未再通聯，他於1月24日向警方報案失蹤人口，張女上班公司也證實她1月7日以後就未上班。

吳嫌原本未吐露案情，他被帶到張女汽車追問時才坦承犯案；向警方供稱案發當天，他要求張女不要去上班，兩人嚴重衝突而失手將她殺害。不過，全案案情仍待檢警進一步偵辦。

警方同理心 助失蹤人口團圓

台南市警一分局長鄭榮崑強調，農曆春節，向來是民眾返家團圓的重要日子，每逢佳節倍思親，第一分局員警受理失蹤人口案時，一向秉持同理心，積極協助失蹤人口返家，這件重大刑案，從剛開始的協尋失蹤人口、因警方同理心鍥而不捨，終於使真相大白。

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