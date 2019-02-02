敗類！酒駕累犯逆向撞8車害死2騎士 受害家屬痛罵

2019-02-02 11:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名陳姓男子（49歲），去年3月因酒駕拒測被吊銷駕照，但去年11月再度無照酒駕被送辦，沒想到陳男毫無悔意，今天凌晨在南投中寮喝酒後開車返回台中，行經大里國光路2段時逆向近1公里，先撞上彭姓男騎士（21歲）、鄭姓女騎士（25歲），又撞上一輛計程車和周姓女騎士，還連撞路邊4輛汽車才停下來，彭、鄭兩人在迎面衝撞下慘死，闖下大禍的陳男說自己吃了安眠藥不記得為何逆向，但酒測值高達0.81mg/l，警方訊後依公共危險罪嫌移送法辦，彭男家屬到場難過痛罵：「敗類、害人精」。

台中大里國光路2段，今天凌晨4點左右發生一起重大車禍，一名陳姓男子酒後駕駛休旅車逆向，在大里國光路2段333號前，先撞上彭姓男騎士，接著又撞上鄭姓女騎士，兩人機車幾乎被撞成廢鐵，陳男的車子又撞上來不及閃避的1輛計程車，以及一名周姓女騎士，最後衝撞4輛停在民宅前的汽車才停下來。

遭逆向衝撞的彭男左腳踝斷肢、全身多處骨折、頭部外傷；鄭姓女騎士也是全身多處骨折，兩人現場就無呼吸心跳，送醫急救仍不治，周姓女騎士則幸運僅輕微擦挫傷。

警方調閱行車記錄器和路口監視器發現，陳男從大里中興路往北行經大里橋後銜接國光路，卻在大里路、國光路1段路口時逆向闖入對向車道一路往北，連闖過大里二街、德芳路、永隆一街等路口，最後在國光路2段333號前肇事，前後逆向開了近1公里。

陳男向警方供稱，昨晚到南投中寮訪友，自己獨自喝酒，酒後休息了約2小時才開車離開，並稱自有吃安眠藥，「不知道怎麼會逆向？」

警方調查發現，陳男去年3月因酒駕被警方攔查，陳男當時拒測，被罰款並吊銷駕照3年，但陳男不知悔改，去年11月再度無照酒駕被查獲送辦，沒想到今天凌晨再度酒駕，還逆向撞死2名無辜騎士，警方訊後將他移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/