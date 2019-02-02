男討保險金不成欲自戕 警空手奪刀解危機

2019-02-02 11:57

〔記者陳恩惠／台北報導〕專門擺攤賣藝術品的62歲簡姓男子，日前因意外造成左手受傷，向知名保險公司理賠不成，2天前的下午，竟到北市敦化北與長春路口的保險公司理論，慎拿出預藏的折疊刀以死要脅，台北市警松山分局中崙派出所據報，派出2名資深巡佐到場處理，趁簡男和傅榮光指謫保險員的不是時，張國華一個箭步上前奪取簡男右手上的刀子，其他員警立刻上前壓制，訊後將簡男依違反社會秩序維護法送辦。

松山分局說，中崙派出所巡佐張國華、傅榮光元月31日下午2時擔服巡邏勤務接獲通報：有民眾在敦化北路上某知名保險公司內欲拿刀自戕，立即飛車於3分鐘抵達現場處理。

當2警趕抵保險公司地下室的現場後，看見1名左手受傷包紮的簡姓男子，坐在大廳的沙發上指控保險員不理會他，讓他沒有錢好過年，由於情緒相當激動，不時將右手上的折疊刀，抵住自己的腹部並揚言要自戕，嚇得前往保險公司內辦事的許多民眾嚇得紛紛走避，警方不敢大意，立刻請在場民眾與簡男保持安全距離。

巡佐傅榮光站在簡男的左邊，一面勸他把刀子放下、好好談，還不斷安撫他的情緒，簡男見有人關心他，滔滔不絕地訴說自己所受的委屈，表示因為受傷無法工作，向保險公司申請理賠金，卻與保險公司未達成共識，由於過年又要到了，才會想不開想拿刀結束自己的生命。

當簡男一面訴苦，右手仍一直晃著刀時，站在簡男右手邊的巡佐張國華，趁著巡佐傅榮光與簡男溝通，注意力全在傅佐身上時，巡佐張國華一個箭步向前奪下折疊刀，結束這場驚魂，化解自戕危機，否則後果不堪設想，由於簡男的行為已違反社維法，因此帶回警所送辦。

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