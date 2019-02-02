控男網友性侵 她卻刷卡付摩鐵房費

2019-02-02 11:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名40多歲女子指控廖姓男網友，佯稱載她回家邀約，她很累在車上睡著，醒來後發現竟被載到汽車旅館，強逼她口交，並以手壓住她身體性侵得逞，但新北地檢署調查發現，女子不但掏信用卡支付摩鐵費用，還在摩鐵等去找客戶的廖男回摩鐵，再開車送她回家，認定廖男罪嫌不足不起訴。

開庭時，廖男供稱，透過交友軟體認識女子，去年4月，他到女子工作處接她下班，女子喊累，兩人才決定去汽車旅館休息，房費還是女子主動刷卡繳付的，進房後女子先去洗澡，之後兩人在床上看電影，接著發生性行為，不記得有沒有叫女子幫他口交，過程中女子沒有反抗，他因工作上有事就先離開，強調男歡女愛是你情我願。

女子控訴，發現自己在汽車旅館時，有叫廖男載她回家，但廖男堅持要她洗完澡再送她，還聲稱錢不夠，跟她借錢支付摩鐵休息費，洗完澡後她躺在床上休息，廖男就脫褲要求她替其口交，她拒絕對方卻強壓她的頭硬逼塞入，之後更「硬上」她，當天她「大姨媽」來，央求「不要」，廖男還稱：「這樣可以內射更好！」

但檢方調查，女子處女膜雖友陳舊性傷痕，但外陰部及身體都無明顯外傷，僅能證明兩人有嘿咻，且廖男離開摩鐵去找客戶後，女子並未離開摩鐵求助，還留在摩鐵等廖男回來接她，直到晚間6時許打電話傳訊給廖男都未獲回應，才搭計程車離去，不符常情，因此將廖男不起訴。

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