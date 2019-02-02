「旺狗年」被詐騙排行 這3個犯太歲生肖都上榜

2019-02-02 11:30

〔記者許國楨／台中報導〕您安太歲了嗎？農曆年節準備迎接「豬」事大吉的一年，台中市警局「應景」做了一項有趣統計，「旺狗年」詐騙案件被害人生肖排行依序為:虎、牛、鼠、狗、龍，其中「牛、狗、龍」正好是犯太歲生肖，尤其金豬年快到就有一名肖豬也是犯太歲的婦人差點失金130萬元，希望藉由輕鬆活潑且貼近生活方式，提醒民眾加強防詐觀念。

台中市警局統計分析「旺狗年」詐騙案件被害人生肖，前5名及詐騙案類分別是:

◆第1名:肖虎，「色情應召詐財」。◆第2名:肖牛（刑太歲），「虛擬遊戲詐騙」。 ◆第3名:肖鼠，「網購詐財」。 ◆第4名:肖狗（值太歲），「投資詐財」。 ◆第5名:肖龍（沖太歲），「猜猜我是誰」。

市刑大經濟組進一步歸納相關案例表示，以第一名而言，一名87年次肖虎的男大生，在「派愛」交友網站認識自稱陪酒不賣身的酒店紅牌，為了一親芳澤，一時精沖腦的他購買了12萬多元的遊戲點數，將序號密碼給對方後才驚覺受騙；另名63年次也肖虎的工人，則在Line認識暱稱「王現約」援交妹，對方要求「現買現做」，害工人同樣買了1萬8千元遊戲點數失金。

經濟組警務員陳建法說，經警方連續金雞、旺狗兩年統計詐騙案件被害人生肖，其中「鼠、牛、狗」蟬聯前5名榜單，「馬、蛇」則穩居末段班；在性別比例部分，男性被詐騙以肖虎最多、女性為肖牛；最具防詐觀念的生肖，男性為肖蛇、女性為肖羊，被詐騙比例都是最低的。

而接下來「豬」事順利的一年，犯太歲生肖的預警名單為「虎、蛇、猴、豬」，沒想到上週就有一名36年次肖豬的婦人差點遭詐，她接到假檢察官電話，對方誆稱婦人涉及兩岸洗錢案件，要求將存款台幣130萬元換成美金匯到香港指定帳戶監管，否則要送到中國羈押。

婦人嚇得急衝銀行解除定存，幸行員機警通報警方及時阻詐；警方則提醒民眾，真正面臨詐騙情境時，切記保持冷靜，提高警覺才能看好荷包!

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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