不知瓦斯管線外洩 失業廚師點菸抽氣爆

2019-02-02 10:51

〔記者林嘉東／新北報導〕「砰！」新北市萬里區忠四街三樓民宅，今天上午9點50分傳出巨大爆炸聲響，嚇壞鄰居，住宅門窗都被震飛掉落地面。

消防員趕抵時，獨居屋內的51歲馬振哲手腳有多處灼傷，意識清楚，直呼：「我只是點根菸抽，想不到爆炸！」

消防員趕緊將他後送基隆長庚醫院急救，初步診斷馬男身上有百分之五十以上面積的二度灼傷。

警方調查，待業中的廚師馬振哲，今天上午在臥房內點菸抽時發生氣爆，可能是與臥室旁的瓦斯桶管線破損，導致瓦斯外洩，馬抽菸引爆瓦斯，但真正起火原因還要消防人員進一步鑑定。

新北市消防局第六救災救護大隊獲報出動萬里、野柳消防分隊，還請基隆消防局安樂消防分隊支援救護。

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