藥頭過年前落網 媽媽塞給他2000元說了這句話⋯

2019-02-02 10:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方今宣布破獲「小龍」販毒藥頭，逮捕綽號「小龍」的侯姓嫌犯，查獲海洛因、安非他命等各類毒品1.15公克，侯嫌否認販毒，辯稱是自己吸食和友人託買的，當新興偵查隊將他帶走時，母親仍偷偷塞了兩千塊給他，哽咽說：「希望過年後可以看到你改過自新」。

當侯嫌因涉毒品案被警方搜索，母親望著自己的孩子被逮捕，難過得頻頻拭淚，她也不停責備誤入歧途的兒子，罵他「抓進去關好了，叫你這條路不可以走…」，過年前遇到如此傷心場景，母子對望久久無言。

新興分局偵查隊偵辦毒品案時，有藥腳指證稱其所施用的毒品，是向在大寮小港一帶綽號「小龍」的毒販所購買，警方以此線索擴大清查該地區毒品人口。經警方日夜調查及調閱資料，得知該名綽號「小龍」的毒販，查出是有毒品前科的侯男（40歲）。

警方日夜埋伏侯男住處，發現其行蹤，上前盤查時，發現身上持有一級毒品海洛因，經侯姓犯嫌同意後帶往其住處及家中，發現成山成堆的針頭、吸食器、分裝袋、電子磅秤及一二級毒品散落在桌上，侯嫌坦承毒品是他所擁有，聲稱毒品是自己拿來施用及朋友託買。

警方共查獲海洛因0.78公克、安非他命0.37公克，海洛因殘渣袋3袋、安非他命吸食器1組、鏟管2支、玻璃球吸食器1支等物品，全案訊後移請高雄地檢署偵辦。

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