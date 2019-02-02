24小時全球詐騙 雙胞胎嫌犯誇口：促進國際經濟

2019-02-02 09:55

［記者陳彥廷／屏東報導］30歲的林姓雙胞胎曾因詐騙案入遭判刑，但至今仍不知悔改，竟利用時差打造「24小時全球詐騙系統」，白天騙中國人，晚上騙住在歐美的華僑，短短半個月就詐獲數十萬人民幣，日前遭逮，集團中竟有成員囂張自稱是促進國際經濟，是另類「台灣之光」，警方則譏嘲「雙胞胎長這麼不像很少見，走鐘程度倒是很像！」。

東港分局員警日前接獲情資，以綽號「阿虎」為首的詐騙機房及應召站集團，同時間在彰化縣1處大樓承租房間及雲林縣承租1棟透天厝，以2處機房透過網路電話，假冒中國大陸通信管理局、公安或檢察官等身分，以被害人門號涉及不法、積欠電話費等理由，詐騙歐美地區華僑及大陸地區人民錢財，同時並透過社群通訊軟體媒介女子賣淫方式，牟取暴利。

屏東地方檢察署檢察官楊士逸指揮下，由東港分局、刑警大隊科偵隊、肅竊組、保安隊霹靂小組等單位，見時機成熟，持搜索票兵分多路，前往彰化縣員林市大樓及雲林縣斗六市透天厝同步強勢破門攻堅，一舉破獲詐騙及應召機房，當場共逮捕7名嫌犯。

警方查扣桌上型電腦主機3部、平板電腦3部、手機37支、教戰手冊、K他命毒品2小包等贓、證物。警方一破門時，嫌犯還當場呆傻在當地，平日行騙的油條味全被榨乾，只剩瑟瑟發抖的份。

警方調查，該集團的首腦是1對根本長得不相像的林姓雙胞胎兄弟，2人曾於105年間被詐騙機房吸收擔任機手工作，在從業時學習到架設、經營機房技術結構，雖於107年5月間遭判徒刑1年10月、2年1月不等，但根本不知悔悟，還意圖牟取暴利，今年1月初開始營運，為躲避警方查緝，刻意將二、三線成員分開至不同縣市地點，資料則利用雲端架構共同存取、交換。

為將不法利得極大化，林姓兄弟還物盡其用，利用中國及歐美的時差，讓2機房24小時營業，白天詐騙中國民眾、半夜詐騙歐美地區華僑，大量賺取外匯再透過地下洗錢管道將錢匯回台灣，還在台灣揮霍消費，兩人平時以雙b雙門跑車帶步，極近囂張之能事，而落網的成員中，更有人囂張戲稱自己有效地刺激國內消費，是「另類台灣之光」。

更扯的是，其中1機房還兼職從事網路攬客，媒介外籍女子在台中、彰化等地對外賣淫，整套不法獲利，粗估超過數十萬元人民幣，東港警方經過長期跟監，日前靠著大數據分析及過濾數10輛涉案車輛才一舉偵破。

警方訊問後依加重詐欺、妨害風化、毒品、組織犯罪條例等罪嫌，移送臺灣屏東地方檢察署偵辦，其中阿虎（林姓主嫌），遭台灣屏東地方法院羈押，集團中亦有通緝犯黃姓嫌犯棲身，經查緝一併到案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/