高市清晨離奇車禍 2騎士均未酒駕卻對撞

2019-02-02 09:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市今天清晨發生離奇機車對撞車禍，造成2名騎士受傷，吳姓女子機車直行，鄭姓老伯的機車欲左轉，2人卻迎面撞上，經警方對2人酒測，酒測値均為0，所幸傷勢不重，初步研判鄭男未注意車前狀況，肇事原因將進一步釐清。

前金分駐所今晨4時53分獲報，自立一路與八德二路口有車禍案件發生，警方立即調派線上警網前往現場處置，經巡邏警組迅速抵達現場了解，2輛機車發生車禍。

吳女（22歲）表示欲準備前往前金區的飯店上班，行駛於自立一路北往南方向，途經八德二路口時，與一輛行駛於自立一路南往北向左轉八德二路，由69歲鄭男騎乘的紅色機車相撞，雙方手腳多處擦挫傷，吳女眼角出血，鄭男疑有骨折現象，由救護人員送大同醫院。

警方初步了解，為鄭姓騎士欲從自立一路南往北向左轉八德二路到包手早餐店，未注意到對向自立一路北往南直行的吳姓騎士而發生車禍，雙方經酒精濃度測試，酒測值皆為0。

警方呼籲民眾，遵守交通規則就是珍愛生命，注意交通安全，遵守交通規則，從自身做起，平安駕駛才是回家唯一的路。

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