遇上假理專真騙子 想貸款卻誤當車手

2019-02-02 08:52

［記者黃美珠／新埔報導］詐騙手法不斷翻新，新埔警分局偵查隊日前執行「斬手」專案掃蕩詐騙集團，發現詐騙模式又翻新，利用時下銀行理專招攬信用貸款業績的模式，拐騙有貸款需求者提供個人帳號等，使貸款人莫名其妙就淪為共犯被捕。還有車手為躲避追緝，提款時不僅「藏頭藏面」，也用手機製造「分身」，用4個假名分用內建的4種網路通訊軟體對外聯繫，企圖混淆警方的耳目。

新埔分局表示，假檢察官、假警察的詐欺模式已經式微，改以拍賣網站名義，藉口被害人購物設定出了錯而予以拐騙。

該分局偵查隊配合警政署在春節前啟動的「斬手」打詐專案卻另外發現，近日被拘到案的4名車手中，竟有2名伯、侄真是冤到了家！他們僅因身為姪兒者有貸款的需求，恰巧接到假理專、真騙子的放貸邀約電話而「誤入」歧途。

警方調查發現，這個年僅27歲、擔任貨車司機的邱姓男子本就有借貸的需求，接到假理專、真騙子電話後，依其指示拍照把身分證、郵局帳號等個資LINE給對方，結果糊里糊塗成為人頭帳戶。

邱男被矇後持續相信對方：你的帳戶「不漂亮」、我先匯15萬幫忙「美容」好獲得貸款的藉口，最後還聽從指示，誤以為真的獲得信貸了要把前述15萬領出退還給理專，因送貨中而託伯父代為提款還錢，沒想到伯、侄雙雙就因此成了詐欺集團的車手！

警方說，這15萬元可不是前述假理專的錢，是假理專的同夥另以「猜猜我是誰」拐了蔡姓婦人，讓她以為姪女有急用而匯15萬進邱男帳戶的贓款！

警方說，邱男跟其伯父被捕後猶如晴天霹靂，因為他們在地方上不僅安份守己，還頗為熱心公益，誰知，竟莫名其妙當上車手而被捕。

但警方說，他們拘到的真車手，卻利用不同的假名、綽號，分別使用不同的網路通訊軟體聯絡被害人、集團上手從事詐騙。

也被新埔偵查隊逮到的25歲李姓男子，他就是1手機有4個網路通訊軟體，每個軟體的帳號名字都不一樣，也都不是他的本名！3天內拐了5個被害人提走80萬元，終於被該隊逮捕送辦。

新埔警友會主任張書木感謝新埔分局在年前維護地方治安的努力，昨天特別在分局長陳啟明陪同下，陸續走訪偵查隊、各派出所等致贈春節加菜金，以示感謝。

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