過年前夕談判分手 女友不爽撂人砍殺男友

2019-02-02 08:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲的曹姓男子在春節連假第一天，約24歲蔡姓女友到鳳山區中崙一路上某汽車旅館，但曹男不是要跟蔡女慶祝過年，而是跟女友提分手，蔡女不爽「被分手」，找來多名友人到汽車旅館砍殺曹男，警方目前已掌握嫌犯身分，正循線調查中。

警方指出，今天凌晨2點多，中崙一路上某汽車旅館發生打架糾紛，成功派出所所長接獲消息後，立即結合快速打擊部隊及巡邏警網至現場處理，員警到場時，滋事者趕緊逃離現場，只剩下受傷的曹姓男子躺在地上哀嚎。

警方召來救護車將曹姓男子送醫急救，經檢視傷口，發現曹男被人用棍棒毆打頭、手及腳部位，左手掌及下巴則遭菜刀劃傷，經詢問後，蔡男說，他約蔡姓女友到旅館內要談分手，不料雙方無法達成共識，女方就找朋友來砍他。

警方根據曹男供述及監視器影像，掌握涉案人車共3車6人，目前已通知3名涉案人士到案說明，全案警詢後將依刑法傷害罪函送法辦，另依社會秩序維護法依法裁罰。

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