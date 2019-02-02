南市失蹤婦女 慘遭恐怖情人勒死分屍

2019-02-02 08:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有一位民眾於1月24日到台南市警察局第一分局報案協尋失蹤的母親，警方深入瞭解婦人交友、生活狀況，調閱比對相關資料，訪查相關人，研判失蹤的張女可能已遇害，被害人31歲吳姓同居男友嫌涉重大，昨（1日）將他拘提到案，他坦承因感情糾紛下毒手，殺害張女並肢解棄屍。

台南市警一分局表示，被害婦人的兒子報案指稱，其43歲母親已失聯多日，員警本於同理心，春節即將到來，為了讓失蹤人口能於春節團圓，除立即受理通報相關單位協尋外，並派員安撫被害人家屬。

警方成立專案小組並報請台南地方檢察署檢察官指揮，經日夜不休於1日凌晨發現被害人使用的交通工具，停放在台南市東區某路段，派員會同家屬勘察該車輛，發現該車已經遭清洗，再深入追查，被害人男友吳嫌曾使用該車嫌疑重大，檢察官立即簽發拘票緊急拘提吳嫌到案並執行搜索。

吳嫌坦承因感情糾紛與被害人發生爭吵，於1月8日勒死被害人，再將屍體肢解裝袋後棄置於某路段草叢內，並帶同警方尋獲遺體，全案真相大白。（09:04更新）

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