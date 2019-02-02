千鈞一髮！9旬翁受困平交道 「警」急救援

2019-02-02 08:03

［記者黃淑莉／雲林報導］90歲老翁昨天下午5點左右行經斗六鎮北路平交道，因行動緩慢受困在平交道上，眼看一列南下自強號列車即將到來，正在執勤的鐵路警察斗六所警員黃立安見狀急速跑上前，將老翁帶離，虛驚一場。

據路人表示，昨天下午5點左右鎮北路車流量大，老翁走路要穿越平交道，才跨進去平交道，正好一列南下自強號列要經過警鈴響起，遮斷桿隨即放下，老翁手拿拐杖行動緩慢，被困在平交道內神色緊張、不知所措，一旁有民眾大喊阿伯「快過來、快過來」。

眼看火車即將到來，黃立安趕緊跑上前，將老翁先帶離平交道，隨即自強號列車行經，遮斷桿升起後黃立安將攙扶老翁穿越平交道，黃員危機處理及貼心的舉動讓兩側店家讚賞，老翁也頻頻道謝。

鐵路警察局斗六派出所長林啟信表示，鎮北平交道因車流量大，所方在尖峰期間都有派員執行平交道守望勤務，提醒民眾警鈴、閃光號誌已顯示或遮斷桿開始放下，千萬不要闖越，違者汽車最高型罰9萬元、行人2400元。

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