破簽賭站逮24歲女嫌…驚！父是警官 叔叔十大槍擊要犯

2019-02-01 23:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊偵三隊破獲「金濠娛樂賭博網站」機房，逮獲褚姓男子和藍姓女子等3人，警方調查，賭博網站成立逾半年來，下注金額已高達5億元之鉅。不過，更令警方驚訝的是，涉案的24歲藍女，父親是新北市汐止分局警官，叔叔則是民國七十年代名列國內十大槍擊要犯的藍元昌。

警方說，藍元昌在七十年代涉犯多起擄人勒贖案，被列為十大槍擊要犯之一。78年9月8日，藍元昌躲藏在台中市東區大興街一處民宅，遭到警方鎖定圍捕，雙方駁火上百槍仍僵持不下。

警方久攻不下，為免傷及無辜，最為改為勸降，藍元昌見已無退路，提出條件要求讓他從事警職的哥哥到場溝通，警方最後依藍元昌請求，藍元昌也在哥哥規勸下棄械受俘，法院判處20年徒刑。

藍元昌88年左右假釋出獄，但他惡性不改，又犯下多起槍擊案，警方經過長達3個多月的跟監，鎖定他藏匿的台中市樹義街一處別墅。警方在90年2月11日凌晨拂曉攻堅，藍元昌與兩名小弟持AK47步槍反擊，警匪互開近千槍，藍元昌頸部中彈落網，但也造成6名員警受傷，是場罕見的警匪激烈槍戰。

據了解，藍元昌任職警官的哥哥，長期因為這位十惡不赦的弟弟，警職生涯備受懷疑，更是跌跌宕宕，宛如電影《英雄本色》現實版。

北市刑大偵三隊是月前接獲線報，指稱有賭博集團成員將電腦機房設備架設在新北市三重區一帶，成立據點從事非法線上簽賭，警方經蒐證後，到三重重新路的某大樓社區內搜索，現場共查獲褚姓等犯嫌3人，當場查扣電腦、監視器、教戰守則、公司帳冊、數據機等不法證物。

警方調查，這個賭博集團是為金濠娛樂賭博網站架設機房，供下游賭客進行非法線上簽賭，下注標的以國內外體育賽事為主。警方初步截取集團電腦內記錄，發現賭博集團獲利金額甚鉅，初步估計，半年來，賭客下注金額即高達5億元。

警方進入搜索時，發現眾多教戰守則，還提供房間給集團成員休宿，讓集團成員可24小時服務下游賭客。警方訊後將犯嫌依賭博罪移送新北地檢署偵辦。

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