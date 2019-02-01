驚悚慎入！不堪疾病折磨 男跳軌輕生畫面曝光

2019-02-01 21:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市28歲郭姓男子留下遺書，稱患有亞斯伯格症，無法與社會融入，痛苦不已，不堪精神壓力折磨的他，今天下午搭火車到苗栗縣南勢車站，見列車駛來，跳下鐵軌，迎面被列車輾過，畫面曝光，駭人驚悚。

台鐵122次北上自強號今天下午3點19分通過苗栗南勢站西線時，月台有一人跌落鐵軌，遭列車撞及當場死亡。鐵路警方因蒐證需要，處置時封鎖東線，兩線暫停，計影響11列次429分、旅客約5430人。

列車鍾姓司機員向警方說，他以正常車速通過月台時，突然發現有人跳入軌道，趕緊刹車察看，但待列車完全停住，人已被輾過。台鐵警方到場後，在月台的候車椅上，發現一個黑色包包，內有身分證件及多張遺書，追查發現，死者是家住台中市豐原區的郭男，並調查出郭男於豐原站搭區間車北上，在南勢站下車。

台鐵也提供南勢站月台監視器畫面，從中可看到郭男先靜靜坐在月台候車椅上，見列車靠近，他從月台一躍而下，站在列車行進的鐵道中，張開雙手面對列車，接著瞬間就被列車輾壓過。

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