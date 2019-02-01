婦人身上僅剩11元卻喝了20元飲料 超商報警反揭背後辛酸

2019-02-01 20:56

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉65歲彭姓婦人無家可歸，日前步行至埔里鎮，由於全身上下只有11元，又餓又渴而拿了超商的20元飲料飲用，遭店員報警處理，埔里分局埔里派出所員警陳奕宏、曾紹文到場得知婦人的境遇，除幫她支付飲料費用，也提供她麵包、泡麵充飢，還資助2000元生活費，通報相關單位介入關懷，熱血暖警也獲民眾好評。

埔里分局指出，埔里派出所員警陳奕宏、曾紹文，日前接獲民眾報案前往處理超商消費糾紛，到場發現是1名婦人自行拿了20元的飲料開了就喝，但身上只有11元，無法支付飲料費用，店員無奈只好報警。

經調查65歲彭姓婦人設籍國姓鄉，因住處已經倒塌無水電可用，孩子在外打工收入也不多，在無家可歸下只能四處流浪，日前獨自從草屯鎮徒步走了約40公里到埔里鎮，體力不支進入超商休息，飢渴難耐下才會拿飲料喝。

員警則是不捨婦人遭遇，除幫她支付飲料費用，也帶她回派出所提供麵包、泡麵充飢，並通報相關單位介入關懷，婦人離去前員警還偷偷塞了現金2000元給她，也讓婦人感激不已。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/