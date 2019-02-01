海巡專員持假發票請款 因這原因獲輕判

2019-02-01 19:44

〔記者溫于德／台北報導〕海巡署北巡局前楊姓專員，被控9次以假單據向部隊請款，遭檢方依貪污罪起訴。台北地院審理後認為，楊犯的是行使偽造文書罪，且確實有支付線民費，變更法條並酌情減刑後，今判楊1年徒刑，緩刑2年，向公庫支付10萬元，可上訴。

檢方指控，2013年時，楊姓專員負責在海域、海岸、河口與非通商口岸查緝走私、蒐集走私情報、滲透與安全情報等犯罪偵防，會不定時與化名「吳自新」的線民，蒐集情報。

依規定，查緝員與線民餐敘或贈禮，得依發票核銷，但楊因單據收集不易，先以不詳方式取得9張發票後，再以「聯繫指導費」或「旭昇專案」名義向海巡署請款。

楊姓專員在法院審理時承認以假發票核帳，「吳自新」則說，楊都帶他在台北地區用餐，與楊請款發票在宜蘭不符。

法官認為，「吳自新」與楊姓專員餐敘不下10次，且楊在線民經濟不佳時，會給對方一些錢、最少1或2萬元，楊還有送線民整條香菸，因此，楊確實有支出線民費，本案只因便宜行事報帳，犯罪動機並未惡劣，審酌楊申請的經費均在3000元以下，且將犯罪所得1萬9千餘元均已繳回，減輕其刑。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/