健身女教練和同事睡一晚懷孕 對方未賠百萬怒告性侵

2019-02-01 19:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕李姓健身房女教練指控酒後被楊姓同事性侵，3個月後她發現懷孕，楊妻向她道歉並表示願賠償100萬元，但楊男與楊妻不但未依約給付，還反告她妨害家庭，新北地院調查認為難認李女當時酒醉意識不清，今依相姦罪判李女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴；而李女提告楊男乘機性交也獲不起訴確定。

2015年11月3日凌晨，李女、楊男下班後與同事到KTV唱歌喝酒，酒後不醒人事的楊男，起床後發現躺在李女的租屋處，2人衣著完整還不放心的問對方「我們有沒有發生什麼事？」得到「沒有」的答案後，楊男才放心離開，未料前年1月李女發現懷孕，檢驗DNA是楊男的孩子，楊男認為紙包不住火，將此事向妻子坦承，楊妻因此對李女提告妨害家庭，檢方也將李女起訴。

審理時，李女供稱，楊妻得知後要她拿掉小孩，會給她100萬元當作補償，未料她做完人工流產手術後，楊妻就反悔還對她提告，認為酒後遭楊男性侵，自己才是被害人。

但檢察官傳訊當天與李女、楊男一同歡唱KTV的同事，傅姓同事證稱李女當天只有喝2、3瓶啤酒，他凌晨3時許離開時，李女的意識還很清醒；另一名田姓同事則說，李女的酒量不好，平常喝酒都很節制，反而是楊男當天喝醉了。

楊妻則說，原願意賠償100萬元給李女做流產調養身體及不能工作的補償，並非為老公的行為道歉，後來覺得被欺負的是自己，所以才對李女提告也沒有支付100萬元。

法官調查，李女因未拿到100萬元，加上楊妻揚言提告妨害家庭告訴，李女才對楊男提告性侵，且李女自承楊男雖曾順路送過她回家，但不知她家住幾樓？若當晚李女酒醉，楊男如何順利進入李女屋內與她發生性行為？且李女事後還傳訊楊男：「對不起，我們都有錯」、「我有跟大嫂道歉，但她都沒有回覆我」；另也傳訊楊妻：「我們是醉了不小心，我有不知道事情會變成這樣」等語，加上李女提告楊男乘機性交獲不起訴確定，認定李女相姦犯行。

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