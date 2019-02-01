轉貼「中選會陳英鈐轉任台彩董事長」 女獲裁定不罰

2019-02-01 19:17

〔記者溫于德／台北報導〕去年「九合一」選舉綁公投，挨批選務大亂，時任中選會主委陳英鈐也請辭獲准；然而，一名詹姓女子在臉書轉貼「中選會主委『陳應鈐』轉任台彩董事長…民進黨的負責任原來是更多的利頭」等內容，被警方依違反社會秩序維護法移送台北簡易庭裁罰。案經法官審理，認為詹女是對特定對象發出評論，無法認定會使聽聞者感到畏懼或恐慌，裁定不罰。

裁定指出，台北市警局松山分局移送詹女時指出，去年11月28日傍晚5點許，詹女在臉書轉貼「援例護主有功，定有好處獎賞？又要作弊了，買台彩是傻瓜？中選會主委『陳應鈐』轉任台彩董事長…民進黨的負責任原來是更多的利頭」等語，認為詹涉嫌違反社維法中「散佈謠言，足以影響公共安寧」，移請法院審理。

法官審理後認為，詹女雖散布內容，但無法證明詹女轉貼時明知為不實事實，仍故意散布；而散布內容雖批評陳英鈐及民進黨，但這些言論均是針對特定對象，因此，難以認定會使聽聞者產生畏懼或恐慌，而有影響公共安寧情況，裁定不罰，可抗告。

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