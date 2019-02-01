揪8人摟妹暢飲 拖鞋大叔沒錢付還嗆：七辣嘸水

2019-02-01 21:21

〔記者王捷／台南報導〕姚姓男子腳踩拖鞋，只帶2000元到小吃部消費，還找7、8個朋友「來走店！」不過滿桌酒菜要價8000元，他開始嫌菜色不好、「七辣嘛嘸水（台語：小姐又不漂亮）」，有熟客看不下去，怒嗆姚男只有2000元來走什麼店！抓住他就打，店家拉開兩人後，自認倒楣要姚男離開，但姚男堅持要向警方提告傷害，店家看他這麼囂張，也告姚男詐欺。

50多歲的姚男一身休閒走進小吃部，穿著打扮符合小吃部風格，但身上只帶2000元，還叫了滿桌酒菜，又請店內小姐陪他喝酒聊天，席間姚男喝了酒酣耳熱，不斷call朋友到店內，陸陸續續來了7、8個人，一夥人喝酒唱歌，後來又陸續離開。

直到凌晨朋友都走光光，只剩下姚男一人，結帳時聽到要付8000元，他開始嫌棄菜色不好、小姐又老，丟了身上的2000元，「不要就拉倒！」

有熟客看不下去，上前主持公道，嗆姚男身上只有2000元來走什麼店！姚男回嗆自己也不是沒錢，要他付錢就載他回家！熟客覺得姚男太超過，掄起拳頭就往他身上招呼。

店家上前拉開兩人，自認倒楣把姚男趕出店外，但姚男不滿被打，自己報案請警方到場，店家覺得姚男太超過，也告姚男詐欺。

姚男被逮後，在分局過了一夜，早上酒醒後可能自知理虧，對熟客撤告，希望店家能原諒他，訊後警方將姚男依詐欺罪嫌移送地檢。

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