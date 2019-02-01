樓梯間倒「ㄆㄨㄣ」不起訴 他改揹農藥桶噴鄰居…

2019-02-01 20:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕51歲吳姓男子前年底買下新北市永和區一戶頂樓舊公寓，想改裝成套房出租，涉違反建築法遭鄰居檢舉，吳男與弟弟不滿被檢舉，多次在樓梯間傾倒惡臭廚餘、噴灑殺蟲劑，同棟住戶不滿提告恐嚇及強制罪，獲不起訴，但法院認定吳男藉端滋擾住戶，去年5月依社維法，判裁罰1萬元；未料，吳男不知悔改，去年10月，又揹著農藥桶噴霧桶，持噴灑器朝兩名住戶噴灑，恫稱：「這次有拿新的傢私要來對付你們」，新北地檢署今依恐嚇罪嫌將吳男起訴。

起訴指出，去年10月23日傍晚，吳男揹著農藥桶噴霧桶，在1樓樓梯間朝陳姓女住戶及黃姓男住戶身上噴，恫稱：「這次有拿新的傢私要來對付你們，這支很好用，你要不要也試試看」等語，現場煙霧迷漫，充滿刺鼻臭味，2名住戶嚇得報警處理。

庭訊時，吳男辯稱自己在新店有種花，只是把噴灑花的農藥桶帶回來，但裡面裝的是水，且沒有對著人噴，但檢方依據監視器畫面，認定吳男行為致使人心生恐懼，今將這名惡鄰起訴。

而遭噴灑不明液體後，陳女僅感到喉嚨搔癢，並無出現其他不適，而案發時未即時採驗，因此吳男農藥桶內裝的液體到底是什麼，就不得而知了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/