母夾帶中國豬肉回台還沾沾自喜 網友氣炸

2019-02-01 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕講不聽的三寶又來了；今天有網友在PTT發文指出，自己母親長期待在中國，近期返台時竟帶著「中國豬肉」成功過關，網友知道後氣炸了，但是告知母親會遭罰20萬元又講不聽，氣的他上網PO文請教鄉民該如何是好，嚇的鄉民趕緊要他「大義滅親，趕緊檢舉啊！」

這位網友在PTT發文指出，家母由於親戚都在中國，所以最近有大半時間在中國省親，近期才從中國浙江返回彰化家裡，不過今天（2月1日）網友在跟母親視訊時，母親竟然沾沾自喜的說「我帶了豬肉回來給大家」，頓時把網友氣炸。

網友趕緊跟母親說這是違法的，被抓到會被罰20萬元，但網友母親卻開始跳針稱「我不知道啊！」 、「沒人跟我講啊！」、「不然是要我怎樣！？」，讓網友也不知如何是好，只得向鄉民求救，想問有什麼補救方法；雖然有網友覺得可能是假新聞或造謠，不過大多數人還是要他趕緊檢舉，紛紛表示「老人開始刁的時候就變這樣」、「記得豬肉不要丟到廚餘，最好拿去銷毀」、「不可能不知道啦，機上、機場一堆會狂廣播宣導，就僥倖心態」、「藐視國家重大防疫」

而這名網友隨即在下午5點發文指出，已經打電話向防檢局檢舉，而防檢局則回應「中國豬肉已帶進來的話，請寄到各地分局銷毀」，並表示這部份不會有罰金；防檢局過去頻頻呼籲，入境時不要攜帶肉品，不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，第1次違法攜帶裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元，千萬不要以身試法；另外若民眾如有走私動物或動物產品之情資，歡迎向該局提出檢舉，免費檢舉專線為0800-039131，檢舉如屬實者，最高可獲得500萬元獎金。

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