舉重金牌女將遭禁賽8年 聲請停止執行被駁回

2019-02-01 18:14

〔記者溫于德／台北報導〕台灣舉重女將林子琦3年前接受國內賽外檢測時，被驗出還有禁藥成分，由於是累犯，遭國際運動仲裁庭（CAS）追加禁賽8年並取消積分、獎金，由中華奧會執行。不滿的林聲請停止執行；但台北高等行政法院認為，案件應由民事法院管轄，行政法院無審判決，稍早裁定駁回，可抗告。

裁定提到，林子琦今年1月11日向北高行聲請停止執行前，早以中華奧會為相對人，兩度向台北地院聲請定暫時狀態假處分，禁制中華奧會在民事訴訟確定前依CAS裁決，對林禁賽，但都被駁回確定；北高行因此認為，北院認定林子琦與中華奧會間，關於執行運動仲裁法院要求的8年禁賽爭議，具有受理訴訟的權限。

北高行另依民事訴訟法第31條之2第1項規定：「普通法院認其有受理訴訟權限而為裁判經確定者，其他法院受該裁判之羈束」，認定行政法院不應再認為有受理本案訴訟之權限。

此外，有關運動運動競賽、禁藥管制、禁賽等事務，應認定屬於於（國際）私法領域的團體自治活動，無關政府機關公權力行使，因此，私法上團體自治或紀律懲戒處罰爭議，應由民事法院管轄，行政法院無審判權。

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