一審法院搞烏龍 高院「自為裁定」讓毒蟲回家過年

2019-02-01 19:28

〔記者楊國文／台北報導〕法律是有「溫度」的！黃姓毒蟲因施用一級毒品海洛因、二級毒品安非他命等3罪，共被判刑1年7月定讞，入獄一年多後，12天前獲法務部假釋，但黃男向新北地院聲請「假釋中付保護管束」時，新北地院誤以為無管轄權，將此案駁回，黃男不服提起抗告，高等法院今天直接撤銷原裁定，罕見「自為裁定」，裁准黃男假釋中付保護管束，不得抗告，代表黃男可以立即趕辦手續，回家過年。

高院裁定書指出，黃男施用海洛因，被士林地院判1年徒刑，上訴後被高院判刑確定；黃男不知悔改，又因施用海洛因、安毒、竊盜犯行，分別被新北、士林地院判刑10月、6月、3月，上訴後被高院駁回確定；黃所涉這些案件，最後經士林地院裁定應執行1年7月確定，黃男也於前年6月19日入監。

黃男今年1月19日獲法務部核准假釋，他向新北地院聲請假釋中付保護管束。不過，新北地院自認並非「該案犯罪事實最後裁判的法院」，應無管轄權，而駁回黃男的聲請。黃男不服，向高等法院提抗告。

高院指出，所謂「該案犯罪事實最後裁判的法院」，是指被告犯罪而最後受裁判確定的法院，而經過多數法院確定判決，且有數罪併罰，而定其應執行刑時，各地院均為各該案犯罪事實最後裁判的法院，因此新北地院駁回黃男的聲請，有所違誤，今罕見「自為裁定」，直接裁准黃假釋中付保護管束，代表黃男可趕辦手續，最快今、明即可回家過年。

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