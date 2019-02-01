不滿市場派與媒體人放話 大同公司派怒提告

2019-02-01 18:19

〔記者溫于德／台北報導〕大同（2371）公司派與市場派爭訟再起！

大同前年5月改選董監事時，因公司派完全排除市場派股東，導致兩方角力不斷；市場派代表欣同公司提起確認股東會決議無效訴訟；一審判決市場派勝訴，撤銷該次股東會決議。但公司派今也站出來指控欣同投資顧問法定代理人林宏信、大同大股東王光祥、會計師巫鑫與資深名嘴蔡玉真等人，散布不實言論，以影響大同商譽，自訴4人妨害名譽、妨害信用。

據悉，4人之所以會惹毛公司派，分別因透過舉行記者會或在臉書發文所致。

林宏信因就大同處分資產時，對外表達意見而挨告；建商大老王光祥去年10月中則說，大同雖想建電廠卻被主管機關退回現金增資，代表投資案可能不具有效益及合理性，即便大同執意興建，也應該去向銀行借錢，不該賣祖產「芙蓉大樓」，王懷疑，大同要處分資產內情可能不單純，「項莊舞劍、意在沛公」。

至於自認「被請辭」的大同校友總會理事長巫鑫，因公開質疑大同董事會通過對華映背書保證，導致大同20億元的實質傷害，已違反證交法；蔡玉真則因在臉書發文指，大同董事長兼總經理林郭文艷在週刊專訪時所說「讓人時空錯置的虛無感覺」、「好威！8位數字的媒體包裝！」

律師盧明軒、陳姵君等人稍早赴台北地院強調，大同遭受不白之冤、被市場派不當攻訐，盼藉司法行動澄清不實攻訐，以還大同清白，藉此讓有心人士知道，大同不會再容忍相關作為。

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