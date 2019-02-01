夾藏電鍋銷日本 航警查獲5萬顆一粒眠毒品

2019-02-01 17:10

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕航警今日與關務署台北關共同宣布破獲跨國運毒案件，運毒集團以化零為整的方式，利用傳統型電鍋夾帶寄送近2萬顆的一粒眠毒品至日本，專案小組以大數據分析的方式鎖定貨物，成功於高雄市三民區逮捕寄貨的2名集團成員，並查獲5萬90顆（毛重1萬3730公克）三級毒品一粒眠，訊後依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦，並將擴大追查幕後集團共犯。

航警局與關務署台北關今年初接獲情資，國內有運毒集團以化整為零的方式，透過國際快捷貨物夾藏毒品，每月固定供應日本買家一粒眠毒品數十萬顆，航警局毒緝中心過濾情資並利用大數據資料分析後，於大前天鎖定4件出口貨物，拆裝後發現是4件傳統型電鍋，並在內鍋處查獲以保鮮膜包覆封藏的第三級毒品一粒眠1萬7890顆（毛重5036公克）。

航警局表示，專案小組循線查出負責郵寄藏毒貨物的集團成員藏匿於高雄市，隨即派員南下埋伏，並於昨天在高雄市三民區拘提李、蔡2嫌到案，專案小組也在嫌犯住處再起獲第三級毒品一粒眠3萬2200顆（毛重8694公克）。

航警訊後，將李、蔡2嫌依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，專案小組並將持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。

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